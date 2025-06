BTS 제이홉, 日 오사카돔서 8만 동원…“전 세계서 큰 사랑 느껴”

그룹 방탄소년단(BTS)의 제이홉이 지난달 31일과 이달 1일 일본 교세라 돔 오사카에서 솔로 월드투어 '호프 온 더 스테이지'(HOPE ON THE STAGE)를 열어 양일간 8만 관객을 만났다고 소속사 빅히트뮤직이 2일 밝혔다.



이번 오사카 공연은 지난 2월 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 시작해 북미와 아시아 등 15개 지역에서 31회에 걸쳐 열린 월드투어의 마지막 해외 일정이었다. 제이홉은 투어를 통해 약 47만명의 관객을 동원했다.



오사카 공연은 일찌감치 전석이 매진됐고, 전 세계 70개국 영화관에서도 생중계됐다.



제이홉은 '왓 이프…'(What If…), '판도라스 박스'(Pandora's Box), '스위트 드림스'(SWEET DREAMS), '모나리자'(MONA LISA) 등 다양한 솔로곡을 들려줬다. '마이크 드롭'(MIC Drop) 일본어 버전, '뱁새' 일본어 버전, '병' 등 방탄소년단 히트곡 메들리도 선보여 팬들의 환호를 받았다.



제이홉은 "이번 투어는 저에게도 정말 큰 도전이자 꿈이었다. 아름다운 기억이고 잊지 못할 추억이 될 것"이라며 "투어를 하면서 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다고 느꼈다. 이번 공연의 주인공은 '아미'(팬덤명) 여러분"이라고 말했다.



그는 방탄소년단 데뷔일인 오는 13일과 다음 날인 14일 경기도 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 앙코르 솔로 콘서트를 연다. 13일 오후 1시에는 새 디지털 싱글 '킬린 잇 걸'(Killin It Girl)도 발표한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



