새 앨범으로 돌아온 엔하이픈 “욕망 있었기에 여기까지 왔죠”

"데뷔 때부터 욕망이 없었다면 (엔하이픈이) 지금까지 올 수 없었다고 생각합니다. 그런 점에서 엔하이픈과 잘 어울리는 앨범이라고 생각합니다." (선우)



그룹 엔하이픈이 욕망이라는 새로운 키워드를 내세운 앨범 '디자이어 : 언리시'(DESIRE : UNLEASH)로 돌아온다.



엔하이픈은 5일 소속사 빌리프랩을 통해 "오랜만에 어두운 분위기의 곡으로 돌아온 만큼 콘셉트나 퍼포먼스, 비주얼에서 저희의 색을 잘 느낄 수 있을 것"이라며 "엔하이픈만이 할 수 있는 앨범이라는 평가를 받고 싶다"고 말했다.



이날 오후 1시 공개되는 여섯 번째 미니앨범 '디자이어 : 언리시'는 깊어진 사랑 속에 잠재된 욕망을 표출하는 멤버들의 모습을 담은 앨범이다.



타이틀곡 '배드 디자이어 (위드 오어 위드아웃 유)'(Bad Desire (With or Without You))를 비롯해 '플래시오버'(Flashover), '루즈'(Loose) 등 총 8곡이 실린다.



성훈은 타이틀곡을 두고 "후렴구가 귀에 맴도는 중독성 강한 곡"이라며 "곡의 분위기를 잘 보여주기 위해 정적이지만 박력 있는 춤 연습에 집중했다"고 설명했다.



수록곡 '헬륨'(Helium)은 멤버 제이가 프로듀싱부터 작곡, 기타 연주를 도맡아 눈길을 끈다.



제이는 "저라는 사람이 음악에 관해 어떤 생각과 고민을 하는지 느낄 수 있을 것"이라며 "제 꿈의 나래를 펼칠 수 있는 곡이어서 의미가 깊다"고 말했다.



데뷔 후 처음으로 지난 4월 미국 대형 음악 축제 '코첼라' 무대에 올랐던 엔하이픈은 그 무대에서 얻은 자신감과 기세를 이어가고 싶다고 입을 모았다.



제이는 "코첼라는 중요한 꿈의 무대 중 하나였고, 무척 긴장한 무대였던 만큼 많은 경험을 쌓았다"며 "이를 토대로 더 깊어진 무대 장악력을 보여주고 싶다"고 밝혔다.



"코첼라를 통해 많은 분께 저희를 알릴 수 있었고, 좋은 모습으로 기대감에 부응하겠다고 마음을 다잡았습니다. 성숙한 모습을 보여드리려 열심히 준비했으니 즐겨주세요!" (정원)



[사진 출처 : 연합뉴스]



