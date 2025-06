군복 벗는 BTS…공백기 아미 달랜 최고 인기곡은 ‘다이너마이트’

이달 멤버 전원이 군 복무를 마치는 그룹 방탄소년단(BTS)의 히트곡 가운데 공백기 동안 가장 사랑받은 노래는 '다이너마이트'(Dynamite)로 나타났다.



KT지니뮤직은 방탄소년단의 군 복무로 인한 공백기인 2023년 1월부터 이달까지 2년 5개월간 이들 노래의 스트리밍 횟수를 집계한 결과 이같이 나타났다고 7일 밝혔다.



'다이너마이트'는 코로나19 팬데믹이 한창이던 지난 2020년 8월 발매된 노래로, 중독성 강한 신나는 리듬과 유쾌하고 역동적인 퍼포먼스가 특징인 경쾌한 디스코 팝 장르다.



방탄소년단은 코로나19 시기 전 세계인에 희망을 안긴 이 노래로 K팝 사상 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위에 올랐다. 또 미국 최고 권위를 가진 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'(Grammy Awards) 후보로도 지명됐다.



2위는 지난 2017년 발매된 히트곡 '봄날'로 나타났다. 이 곡은 브릿록 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합한 얼터너티브 힙합 장르로, 멀어진 친구와의 만남을 기다리는 동안 희망을 잃지 않겠다는 메시지가 담겼다.



'보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 / 너희 사진을 보고 있어도 보고 싶다'라는 가사는 군 복무로 팬과 떨어져 있는 이들의 상황과 잘 맞아떨어지며 발매 수년이 지나도록 글로벌 '아미'(팬덤명) 사이에서 큰 사랑을 받았다.



이어 또 다른 빌보드 '핫 100' 1위 히트곡인 '버터'(Butter)와 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)가 각각 3·4위에 올랐고, '작은 것들을 위한 시'는 5위를 기록했다.



상대적으로 최근인 2022년 6월 발매된 앤솔러지(선집) 앨범 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)은 쟁쟁한 대표곡을 제치고 6위를 차지해 눈길을 끌었다.



KT지니뮤직은 "'옛 투 컴'은 '최고의 순간은 아직 오지 않았다'는 가사가 의미 있게 다가오는 노래로, 군 공백기 이후 방탄소년단의 완전체 음악 활동에 대한 팬들의 바람과 함께 음원 스트리밍이 증가한 것으로 보인다"고 분석했다.



이 밖에 '라이프 고스 온'(Life Goes On·7위), 'DNA'(8위), '아이돌'(IDOL·9위), '페이크 러브'(FAKE LOVE·10위) 등의 대표곡이 군 공백기 기간 가장 많이 스트리밍된 노래 '톱 텐'에 이름을 올렸다.



한편, 2013년 방탄소년단 데뷔 이래 지난 12년간 가장 스트리밍이 많이 된 노래는 '다이너마이트'로 나타났다. '작은 것들을 위한 시'와 '봄날'도 데뷔 이후 최다 감상곡 2·3위에 각각 올랐다.



[사진 출처 : 빅히트 엔터테인먼트 홈페이지 캡처]



