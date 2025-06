이란 “IS 테러리스트 9명 교수형 집행”

이란 사법부가 극단주의 무장조직 이슬람국가(IS) 소속 무장대원 9명을 교수형에 처했다고 이란 관영 미잔 통신이 현지시간 10일 보도했습니다.



보도에 따르면 이란 사법부는 2017년 1월 이란 서부에서 붙잡혀 테러 혐의로 기소된 IS 대원 9명에 대한 사형을 확정하고 형을 집행했습니다.



이들은 이란 국경지대와 중부 도시에 테러를 감행하려 모의하던 중 적발됐으며 이들의 은신처에서 기관총, 수류탄, 열화상 카메라, 권총, 탄약 등 다양한 군사장비가 발견됐습니다.



이들은 당시 체포에 나섰던 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 교전하고 자살폭탄 조끼를 터뜨리며 저항했으며 이 과정에서 IRGC 군인 3명이 사망했습니다.



IS 테러의 직접적인 피해를 보기도 했던 이란은 IS 소탕전을 명분으로 이라크에 파병하기도 했습니다.



2017년 6월 IS가 이란 수도 테헤란 시내의 의회 의원회관과 이맘 호메이니 영묘에 동시에 침입해 총기 테러를 저질러 17명이 숨졌습니다. 이듬해 9월에는 이란 남서부 아바즈에서 IS 계열 무장단체가 IRGC 행진 대열에 발포해 25명이 숨진 바 있습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



