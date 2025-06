미국 상무 “‘US 스틸 황금주’에 ‘본사 이전·사명 변경 등 거부 가능’”

일본제철이 미국 철강기업 US 스틸 인수를 위해 미국 정부에 부여하기로 한 ‘황금주’에 본사 이전, 사명 변경, 투자 지체 등과 관련된 거부권이 담겼다고 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 밝혔습니다.



러트닉 장관은 현지 시각 14일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 미국 대통령이 US 스틸 황금주로 거부할 수 있는 사항에 대해 상세히 소개했습니다.



황금주는 한 주만 보유하더라도 중요 경영 사안에 대해 거부권을 갖는 주식으로, US 스틸 매각을 꺼렸던 도널드 트럼프 미국 대통령이 마음을 바꾼 ‘결정타’로 알려졌습니다.



러트닉 장관은 미국 펜실베이니아주 피츠버그 소재 US 스틸 본사 이전, 회사 명칭 변경, 일본제철의 US 스틸에 대한 140억 달러(약 19조 천억 원) 투자 감축·철회·연기 등에 대해 미국 측이 거부권을 행사할 수 있다고 밝혔습니다.



아울러 미국 내 생산 시설·고용의 국외 이전, 설비 보수 등 일반적 가동 중단을 제외한 공장 폐쇄·정지, 직원 급여·원료 조달 관련 사안 등도 거부권 행사 대상이 될 수 있다고 덧붙였습니다.



요미우리신문은 러트닉 장관이 미국 정부의 황금주 보유가 ‘영구적’이라고 언급한 데 대해 “트럼프 행정부 이후에도 (황금주 사용을) 답습할 것이라는 견해를 나타냈다”고 16일 전했습니다.



아사히신문은 “트럼프 대통령은 지금까지 미국이 US 스틸을 지배할 것이라고 일관되게 주장해 왔다”며 “러트닉 장관은 황금주를 근거로 일본제철이 US 스틸의 생산 능력과 고용을 미국 내에 두도록 다시 강조한 것으로 보인다”고 해설했습니다.



일본제철은 황금주에 의결권이 없어 경영의 자유가 담보될 것이라고 주장했으나, 일본 언론은 향후 황금주가 US 스틸 경영의 족쇄가 될 가능성이 있다고 관측하고 있습니다.



일본제철은 이르면 18일 US 스틸 인수 절차를 마무리할 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



