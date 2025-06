하이키 “우리의 청춘 담아…여름마다 듣는 서머송 됐으면”

"이번에는 무대에서 '예쁨'은 잠시 내려두고 온전히 우리의 청춘을 보여주고 싶어요."(옐)



걸그룹 하이키가 26일 새 미니앨범 '러브스트럭'(Lovestruck)을 내고 가요계 여름 성수기 경쟁에 합류했다.



옐, 휘서, 리이나, 서이 네 멤버는 짜릿하고 뜨겁기보다는 아련한 한 편의 청춘 드라마 같은 여름을 그려냈다.



최근 서울 강남구 한 카페에서 만난 하이키는 "뜨거운 여름을 보내는 네 명의 청춘, 소녀로 보이고 싶다"며 "찬란하면서도 순수한 모습을 담아내는 게 이번 앨범의 목표였다"고 설명했다.



그러면서 "프랜차이즈 식당과 카페에서 우리 노래가 들렸으면 좋겠다. 그곳들은 '톱 100' 안에 든 노래만 틀어준다고 한다"며 "여름이 올 때마다 듣고 싶은 노래로 남았으면 한다"고 말했다.



앨범에는 타이틀곡 '여름이었다'를 비롯해 '굿 포 유'(Good for U), '원, 투, 쓰리, 포'(One, Two, Three, Four), '내 이름이 바다였으면 해' 등 네 곡이 수록됐다.



'여름이었다'는 강렬한 기타 사운드와 청량함을 선사하는 빠른 박자, 멤버들의 음색이 특징인 밴드 스타일의 곡이다. 청춘, 사랑, 꿈 등 우리 인생에서 가장 찬란했던 순간을 '여름'으로 응축해 표현했다.



곡명이 '여름이다'가 아니라 과거형인 '여름이었다'인 점도 눈에 띈다.



리더 서이는 "여름의 한 장면을 골라 표현한 게 아니라 추억을 공유하고 회상하는 느낌의 노래"라며 "가사를 잘 보면 '여름이라 신난다'가 아니라 여름의 한 페이지, 혹은 청춘의 아련한 분위기가 담긴 곡이다. 그런 부분이 '여름이었다'라는 제목이 붙은 계기인 것 같다"고 설명했다.



휘서는 "이번 노래는 하이키만의 밴드 사운드가 강점"이라며 "노래는 청량한데 춤은 상당히 격해서 재미있다"고 소개했다.



영화 '이터널 선샤인'을 모티브로 삼은 뮤직비디오는 곡의 분위기나 노랫말과는 달리 쌀쌀했던 지난 4월의 어느 날 강원도에서 촬영됐다. 기온이 3∼5도밖에 되지 않는 바닷가에서 여름 분위기를 내려 얇은 옷을 입고 연기하다 보니 입에서 김이 날 정도였다고 한다.



서이는 "뮤직비디오에서 시원하고 청량한 이미지를 내려고 노력했다. 여름 바다에서 따뜻한 바람을 맞는 우리를 표현했다"면서도 "실은 촬영 현장에서 너무 추워 핫팩 한 박스를 하루에 다 쓸 정도였다. 핫팩을 몸에 붙이고 추위를 피하다가 '슛' 들어가면 다 떼어내고 촬영하기를 반복했다"고 말했다.



옐은 "뮤직비디오 후반부 바닷가 불꽃놀이 장면을 잘 보면 여름이 배경인데 다들 너무 추워서 긴팔 후드티셔츠를 입고 있다"며 웃었다.



지난 2022년 1월 데뷔한 하이키는 가수 생활 3년 6개월째를 맞고 있다. 통상 아이돌 그룹의 계약 기간이 7년임을 고려하면 팀의 '반환점'을 돈 셈이다.



휘서는 "컴백을 준비할 때마다 순탄한 적은 없었다"며 "편하게 가고 싶기 보다는 노력해서 무언가를 이루고 싶다"고 강조했다.



리이나는 역경에 굴하지 않는다는 메시지로 인기를 얻은 대표곡 '건물 사이에 피어난 장미'를 언급하며 "그 곡 덕분에 우리가 계속 활동할 수 있게 됐고, 팀의 아이덴티티(정체성)가 만들어져 감사하다"며 "이제는 우리의 정체성을 유지하면서 조금씩 가지치듯 다듬는 시기가 온 것 같다. 안정적인 마음으로 열심히 활동해보겠다"고 각오를 다졌다.



"'서머퀸'으로 불린 씨스타 선배님들처럼 보자마자 '아 여름이구나' 하는 느낌이 나도록 시원시원한 무대를 준비하겠습니다."(리이나)



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!