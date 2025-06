반환도, 잔류도 ‘알 수 없음’… 미군 기지에 묶인 도시들 [취재후/미반환 미군기지]③

(질문) Legal and political basis for continued use of Camp Casey, and questions regarding its future return.



(답변) The legal basis for the presence of U.S. Forces in Korea is the invitation and consent of the Republic of Korea. In close coordination with the ROK Ministry of National Defense, US Forces are postured in the ROK to ensure high defensive readiness of the combined force. To protect operational security, USFK does not comment on details regarding why a particular base is necessary to maintain military readiness.



대한민국 내 미군 주둔은 대한민국 정부의 초청과 동의를 법적 근거로 하고 있습니다. 국방부와 긴밀히 협의하여 연합 방위태세를 유지할 수 있도록 미군이 배치되어 있으며, 주한미군은 작전 보안 유지를 위해 특정 기지가 군사 대비 태세 유지에 필요한 이유에 대해서는 구체적으로 언급하지 않습니다.