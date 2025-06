IAEA 수장 “이란 핵시설 일부 여전히 건재…일부 핵물질 옮겨졌을 수도”

동영상 고정 취소

국제원자력기구 IAEA의 라파엘 그로시 사무총장이 이란이 수개월 내 농축 우라늄 생산을 재개할 수 있다고 밝혔습니다.



이는 트럼프 미국 대통령의 이란 핵시설 완전 파괴와 상반되는 주장인데, 그로시 총장은 핵물질 일부도 다른 곳으로 이동됐을 수 있다고 했습니다.



금철영 기자가 보도합니다.



[리포트]



그로시 IAEA 사무총장은 미국 CBS 방송과의 인터뷰에서 이란의 핵시설들이 매우 심각한 수준의 피해를 입은 것은 사실이라고 했습니다.



그러나 일부 시설은 여전히 건재하다고 말했습니다.



미국의 공습 전에 이란 핵시설에 있었을 것으로 추정되는 4백 킬로그램의 고농축 우라늄의 행방과 관련해선, 일부는 파괴됐을 수 있지만, 일부는 옮겨졌을 가능성이 있다고도 말했습니다.



[그로시/IAEA 사무총장 : " we don't know where this material could be, or if part of it could have been, you know, under the attack during those 12 days. So some could have been destroyed as part of the attack, but some could have been moved."]



그러면서 몇 달 안에 원심분리기를 가동해 농축우라늄을 생산할 수 있을 것이이라고도 했습니다.



그로시 총장의 발언은 미국과 이스라엘의 이란 핵시설 타격으로 이란 핵 프로그램이 수십 년 후퇴했다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 판단과 배치되는 것입니다.



그로시 총장은 중요한 것은 다음 단계에 어떤 일이 일어나느냐에 달려있다고 했습니다.



IAEA의 현장 진입과 상황 파악의 필요성을 강조한 것인데, 이란 의회는 지난 25일 IAEA와의 협력을 잠정 중단하는 내용의 결의안을 통과시켰습니다.



이란은 국제 핵확산금지조약인 NPT 회원국으로 아직 국제원자력기구 IAEA 감독관들이 이란 내 머물고 있는 것으로 알려졌습니다.



한편 이란은 이스라엘과의 전쟁으로 한때 폐쇄했던 동부 지역의 국제선과 국내선 운항이 가능하도록 영공을 일부 개방한 데 이어, 오늘 중부와 서부 항공로 일부를 개방한다고 발표했습니다.



KBS 뉴스 금철영입니다.



영상편집:김대범/자료조사:김시온



