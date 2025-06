영국인들, 손 선풍기 한 번 쓰고 버린다고요? [잇슈#태그]

동영상 고정 취소

날이 덥다 보니 손 선풍기 많이들 쓰시죠.



최근 영국인들 사이에서도 손 선풍기가 여름철 필수 아이템이라고 합니다.



하루 평균 2만 대 가까이 팔려 나간다고 합니다.



그런데 손 선풍기가 인기를 끌면서 환경오염을 일으킨다는 우려가 나오고 있습니다.



가격이 10파운드, 우리 돈 1만 8천 원 정도로 비싸지 않다 보니 여름철 한 번 쓰고 버린다는 겁니다.



실제, 지난해 영국에서 700만 개가 넘는 손 선풍기가 판매됐는데, 이 중 절반인 350만 개가 버려지거나 쓰지도 않은 채로 집안에 방치됐습니다.



[샬럿 블록리/영국 시민]

"영국 폭염은 늘 그렇듯 눈 깜짝할 새 지나가 버리죠. 더위 피하려고 큰돈 쓰긴 좀 아깝잖아요."

With the UK heatwave, as we know, it can come and go in a flash, and you won't have wanted to spend a lot of money on staying cool.



현지 언론은 유행에 따라 옷을 그때그때 사 입고 버리는 패스트 패션에 이어 '패스트 테크(Fast Tech)'가 사회 문제로 떠오르고 있다고 지적했습니다.



손 선풍기나 휴대용 충전기처럼 작고 저렴한 전자제품이 일회용으로 취급되고 있다며, 1초에 19개꼴로 폐기되고 있다고 설명했습니다.



[니브 맥브라이드/영국 환경운동가]

"모든 전자제품, 패스트 테크 제품에도 중요한 원자재들이 들어 있죠. 구리, 금, 리튬, 알루미늄 같은 것들이요.그래서 재활용, 재사용을 꼭 해야 해요."

So all electrical items, even fast tech items, have really valuable, critical raw materials within them. That's things like copper, gold, lithium, aluminium, that are really important for us to recycle and reuse.



(구성 : 임경민 작가, 영상 편집 : 이성규)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!