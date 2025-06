‘케이팝 데몬 헌터스’ OST도 인기…빌보드 앨범차트 8위 데뷔

K팝을 소재로 한 넷플릭스 미국 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(KPop Demon Hunters)가 전 세계에서 인기를 끌면서 오리지널사운드트랙(OST)도 화제를 모으고 있습니다.



미국 빌보드는 현지 시각 29일 차트 예고 기사에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 8위로 데뷔했다고 밝혔습니다.



이 앨범은 3만 천장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했습니다.



‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 매깁니다.



‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범은 올해 가장 높은 데뷔 성적이자 첫 ‘톱 10’을 기록한 사운드트랙으로 집계됐습니다.



이번 차트 집계 기간 SEA 2만 7천 장, 앨범 판매량 3천 장, TEA 천 장을 기록했습니다.



앨범에는 애니메이션 속 인기 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘테이크 다운’(Take Down)·‘골든’(Golden)과 경쟁 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 ‘소다 팝’(Soda Pop) 등이 수록됐습니다.



‘테이크 다운’은 트와이스의 정연, 지효, 채영이 부른 버전도 담겼습니다.



‘케이팝 데몬 헌터스’ 인기는 빌보드 외에 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서도 나타났습니다.



스포티파이의 6월 28일 자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트에서는 ‘골든’ 7위, ‘유어 아이돌’(Your Idol) 11위, ‘소다 팝’ 17위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done) 19위, ’프리‘(Free) 34위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like) 39위, ’테이크 다운‘ 57위, ’테이크 다운‘(정연·지효·채영 버전) 100위 등 OST 수록곡이 대거 이름을 올렸습니다.



또 ’데일리 톱 송 미국‘ 차트에서도 ’유어 아이돌‘ 6위, ’골든‘ 8위, ’하우 잇츠 던‘ 21위, ’소다 팝‘ 29위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘ 38위, ’프리‘ 42위, ’테이크 다운‘이 52위를 차지했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



