한국인 하루 평균 나트륨 섭취 WHO 권고 기준 1.6배

우리나라 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량이 세계보건기구 WHO 권고 기준보다 1.6배 높은 것으로 나타났습니다.



오늘(1일) 식품의약품안전처는 국민건강영양조사자료를 바탕으로 2019∼2023년 우리 국민의 나트륨·당류 섭취 실태를 분석했다고 밝혔습니다.



이에 따르면 우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량은 3,136mg으로 저감 정책 이전인 2011년 4,789mg과 비교했을 때 34.5% 낮은 것으로 집계됐습니다.



2019년 3,289mg과 비교하면 약 4.7% 감소한 수치입니다.



다만 이 결과는 하루 2000mg 섭취를 권고하는 WHO 기준에 비하면 1.6배 높은 수준입니다.



또 우리 국민은 하루 평균 섭취하는 나트륨의 50% 이상을 주로 면·만두류, 김치류, 국·탕류, 볶음류, 찌개·전골류 등에서 섭취하는 것으로 분석됐습니다.



남자(3,696mg)가 여자(2,576mg)보다 나트륨을 많이 섭취했고 연령대로는 30∼40대가 이를 가장 많이 섭취하는 것으로 집계됐습니다.



당류의 경우 우리 국민은 2019년 하루 평균 36.8g, 2023년 35.5g을 섭취하는 등 5년간 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.



이는 각각 하루 총열량의 7.6%, 7.7%를 차지해 WHO 권고 기준 내 들어갑니다.



다만 2023년 여자 어린이·청소년·청년의 당류 섭취량은 42.1∼46.6g으로 지난해와 마찬가지로 1일 총열량의 10%를 초과하는 것으로 집계됐습니다.



이는 탄산음료류, 빵류, 과일·채소음료(가당), 아이스크림류 등을 많이 먹는 것이 영향을 준 것으로 분석됩니다.



식약처는 "나트륨 함량을 줄일 수 있는 조리법을 활용하는 등 노력이 필요하다"며 "가공식품을 구매할 때는 영양성분 표시를 확인해 당류 함량이 상대적으로 적은 식품을 구매하라"고 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



