블랙핑크, 완전체 활동 시작…국내 콘서트 약 8만 명 운집

그룹 블랙핑크가 지난 5일과 6일 고양종합운동장 주경기장에서 연 월드투어 국내 콘서트에서 7만 8000명의 관객을 모았다고 소속사 YG엔터테인먼트가 오늘(7일) 밝혔습니다.



이번 콘서트는 블랙핑크가 1년 10개월 만에 선보인 완전체 무대로, 해당 공연장에서 K-팝 가수 콘서트 중 가장 많은 관객 수를 기록했습니다.



블랙핑크는 공연에서 '킬 디스 러브'(Kill This Love)와 '핑크 베놈'(Pink Venom)으로 시작해 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '불장난', '셧 다운'(Shut Down) 등 히트곡을 무대에 올렸습니다.



멤버들은 "완전체로 다시 모일 수 있게 되어 영광이고 기쁘다"며 "모두 블링크(팬덤) 덕분이고 감사하다"고 전했습니다.



[사진 출처 : YG엔터테인먼트 제공]



