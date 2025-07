‘케데헌’ OST, 빌보드 싱글 7곡 동시진입…로제 신곡도 차트인

K팝을 소재로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에 대거 진입했다.



8일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 애니메이션 속 인기 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든'(Golden)이 23위를 기록하는 등 OST 7곡이 싱글차트에 동시 진입했다.



지난주 싱글차트에 81위로 처음 진입한 '골든'은 한 주 만에 순위를 58계단 끌어올렸다.



극중 헌트릭스와 인기 경쟁을 벌이는 보이그룹 사자 보이즈의 '유어 아이돌'(Your Idol)은 전주보다 46계단 높은 31위로 2주 연속 이름을 올렸다.



헌트릭스의 '하우 잇츠 던'(How It's Done)과 사자 보이즈의 '소다 팝'(Soda Pop)은 각각 42위와 49위로, 헌트릭스의 '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 55위로 싱글차트에 데뷔했다.



이와 함께 극중 헌트릭스 멤버 루미와 사자 보이즈 진우가 듀엣한 '프리'(Free)가 58위, 헌트릭스의 '테이크다운'(Takedown)이 64위로 차트에 처음 진입했다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범도 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 전주보다 순위를 5계단 끌어올린 3위를 기록하며 상승세를 나타냈다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 인기 K팝 걸그룹인 헌트릭스가 악령들로부터 인간 세계를 지키는 내용을 담은 작품이다. 지난달 20일 공개 이후 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르는 등 세계적인 인기를 끌고 있다. 이에 힘입어 OST도 뜨거운 반응을 얻으며 '유어 아이돌'이 스포티파이 '데일리 톱 송' 미국 차트에서 1위를 차지했다.



걸그룹 블랙핑크 로제는 듀엣곡 2곡을 싱글차트에 동시 진입시켰다.



팝스타 브루노 마스와 듀엣한 '아파트'(APT.)는 27위로 37주 연속 차트에 머물렀다. 미국 싱어송라이터 알렉스 워런과 발표한 신곡 '온 마이 마인드'(On My Mind)는 60위로 싱글차트에 데뷔했다.



하이브가 제작한 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)와 '날리'(Gnarly)는 각각 87위와 96위를 기록했다.



또한 두 곡을 수록한 이들의 미니앨범 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 빌보드 앨범차트 4위로 처음 진입했다.



'빌보드 200'에서는 로제의 '메시'(Messy)가 실린 영화 'F1 더 무비' OST 앨범 'F1: 더 앨범'(F1: The Album)이 13위로 처음 이름을 올렸다.



엔하이픈의 미니앨범 '디자이어 : 언리시'(DESIRE : UNLEASH)는 109위, 아일릿의 미니앨범 '밤'(bomb)은 171위에 자리했다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!