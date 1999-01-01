국제

타이완, 북한에 정보 지부 설치 계획

(타이베이에서 AP.AFP 연합뉴스) 타이완은 중국 관련 정보를 수집하고 미사일 기술을 습득하기 위해 북한에 사무소를 설치할 계획이라고 홍콩의 주간지 `야저우 저우칸 이 보도했습니다.
야저우 저우칸 지는 타이완 국가안전국 특수팀이 이 문제를 협의하기 위해 지난해 10월 비밀리에 평양을 방문했고 북한측은 타이완이 북한에서 정보수집 활동을 하는 대가로 3백만 달러의 원조를 요청했다고 전했습니다.
북한은 석탄 구매 자금을 조달하기 위해 지원금을 요청한 것으로 보이며 타이완은 북한측 요청을 검토하고 있다고 이 주간지는 전했습니다.
