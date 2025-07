NCT 드림, 새 투어 ‘드림 더 퓨처’ 개막…신곡무대 첫 공개

그룹 NCT 드림이 10일 네 번째 투어의 막을 올린다.



소속사 SM엔터테인먼트는 NCT 드림이 10~12일 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트 '더 드림 쇼 4 : 드림 더 퓨처'(THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE)를 개최한다고 밝혔다.



NCT 드림은 시간 여행을 콘셉트로 한 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처'(Go Back To The Future)에 맞춰 그룹이 9년 동안 걸어온 여정과 미래를 조명한다.



이들은 오는 14일 발매를 앞둔 정규 앨범 더블 타이틀곡 '비티티에프'(BTTF·Back To The Future)와 '칠러'(CHILLER) 무대를 처음 공개하고, 그간 발표한 대표곡 무대를 선보인다.



이날 공연은 일본, 타이베이, 홍콩의 90여개 상영관에서, 12일 공연은 일본 KNTV에서 생중계된다.



NCT 드림은 서울을 시작으로 다음 달 16∼17일 태국 방콕, 같은 달 30일 홍콩, 9월 27∼28일 인도네시아 자카르타 등지를 순회한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



