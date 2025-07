NCT 드림, 서울 고척돔 시작으로 월드 투어…신곡 첫 공개

그룹 NCT 드림이 오늘(10일)부터 사흘간 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트 '더 드림 쇼 4 : 드림 더 퓨처'(THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE)를 열고 네 번째 투어를 시작한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 밝혔습니다.



NCT 드림은 이번 공연에서 오는 14일 발매를 앞둔 정규 앨범 더블 타이틀곡 '비티티에프'(BTTF·Back To The Future)와 '칠러'(CHILLER) 무대를 처음 공개할 예정입니다.



이번 네 번째 투어에서는 시간 여행을 콘셉트로 한 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처'(Go Back To The Future)에 맞춰 그룹이 9년 동안 걸어온 여정과 미래를 조명합니다.



NCT 드림은 서울을 시작으로 다음 달 16~17일 태국 방콕, 같은 달 30일 홍콩, 9월 27~28일 인도네시아 자카르타 등에서 투어 콘서트를 열 예정입니다.



[사진 출처 : SM엔터테인먼트 제공]



