“트럼프 SNS에 문제되는 표현 있냐?” 질문에 ‘허허’ 웃더니 [지금뉴스]

관세협상 타결 직후 자신의 SNS로 소식을 전한 트럼프 미국 대통령.



한국이 농산물(Agriculture) 시장을 완전 개방할 거라고 밝혔지만, 사실과 달랐습니다.



우리가 쌀과 쇠고기는 추가 개방하지 않기로 했기 때문입니다.



그래서 이런 질문이 나왔습니다.



[트럼프 대통령이 X에 올린글을 보면, 미국과의 무역에 완전 개방할거고 그중에 농산물 포함했습니다. 말씀하신대로 쇠고기랑 그건 아니라고 말씀하셨는데 그럼 어떤 부분 개방한다는 건지?]



김용범 정책실장은 해당 질문에 다소 난감해하면서도 쌀과 쇠고기를 지켰다는 정부 발표가 맞다고 재확인했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장: 어.... 뭐.... 정치지도자의 표현이시니까 그렇게 이해를 하고 있고요. 뭐 이렇게 그 농축산물 부분에 대한 논의 전혀 없고 합의된 거 없고요. 왜 이렇게 표현하셨을까….]



이어진 기자 질문에는 장내에 웃음이 터지기도 했습니다.



트럼프 대통령 SNS 글에서 문제가 되는 부분이나 정정할 부분이 있냐는 내용입니다.



[김용범/대통령실 정책실장: 이 안의 표현 중에 문제 되는 게 있냐고요? 어…. 정정을 해주시겠습니까? 올리셨는데 ㅎㅎㅎ. 아 보도할 때?]



트럼프 대통령이 펀드를 소유·통제하겠다고 적은 부분에 대해, 김용범 실장은 적극 반박했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장: 여기 보면은 3500억 달러 Investments고 own controlled by 이렇게 돼있잖아요. at my direction 내가 다 지정한대로 그런 표현이신데 그렇게 표현하시고요. 어제도 조현, 외교부 장관께서 이시바도 만나서 그 라인에서 추가적으로 들었고. 정말 분석할 만큼 했고, 저 자신이 펀드에 대해서는 저도 한 펀드 합니다. 펀드에 대해서는 금융위원장도 와서 회의에서 머리 맞댔고….]



트럼프 대통령이 다음 주라도 한미정상회담을 잡으라는 입장인 것으로 알려지면서, 한미 양국은 곧바로 정상회담 일정 협의에 들어갔습니다.



KBS 뉴스 이윤재입니다.



