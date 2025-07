[이슈픽] 통째로 한입에 쑥…‘케데헌’ 김밥 챌린지 열풍

동영상 고정 취소

글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 1위!



BTS의 기록을 뛰어넘은 아이돌 그룹, 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 헌트릭스와 사자보이즈입니다.



세계적인 인기가 계속되면서 영화 속 장면들이 각종 챌린지로 이어지고 있습니다.



[하현상·박보검/KBS '더 시즌즈-박보검의 칸타빌레'/지난 25일 : "요즘 굉장히 유행하는 챌린지죠. 소다팝 챌린지라고. (My little soda pop~)"]



극 중 사자보이즈가 부른 상큼 발랄 댄스곡 '소다팝'.



["You're all I can think of Every drop I drink up."]



특유의 어깨춤을 추는 챌린지 영상이 각종 SNS에 올라오고 있습니다.



[Golden 노래 : "We're goin' up, up, up, it's our moment~"]



헌트릭스의 '골든'은 커버 영상이 대거 올라오면서 화제가 지속되고 있는데요.



음악만 화제가 된 게 아닙니다.



[하재근/문화평론가/KBS 뉴스라인/지난 11일 : "라면을 먹는다든지, 걸그룹 멤버들이. 라면 먹을 때 신(神)자가 쓰여있거든요. 한자는 우리나라 (라면과) 다르지만. 그리고 상호가 동심이라고 나오거든요. 새우깡 같은 것도 나오고. 국밥 먹는 장면이라든가."]



'케이팝 데몬 헌터스'에는 전 세계에서 인기몰이 중인 우리 한식, 국밥과 김밥, 떡볶이 등이 등장하는데요.



이 가운데 특히 김밥이 주목을 받으며 챌린지 열풍이 일고 있습니다.



그런데 먹는 방법이 특이하죠?



김밥 한 줄을 통째로 입에 넣어 먹는데요.



어이쿠! 위험하지 않을까요?



영화 속 주인공 루미가 김밥 한 줄을 통째로 먹는 장면을 따라 한 겁니다.



각종 SNS엔 '김밥 한입에 먹기 챌린지' 영상이 쏟아지고 있고요.



쌀을 씻고 단무지, 시금치 등 재료를 손질하는 김밥 요리 영상도 이어지고 있습니다.



[헤일리/호주인/KBS 유튜브 '크랩' : "작지만 좋은 부분도 있었어요. 김밥과 라면 같은 음식이요. 서양 사람들이 그런 것들에 공감할 수 있었어요."]



한때 일본식 롤이나 스시로 오해받곤 했던 한국의 김밥.



2년 전, 미국 대형마트에 수출된 냉동 김밥이 대박을 터뜨리며 품귀 현상이 일기도 했는데요.



이제는 세계적으로 유명한 K-푸드로 확고히 자리 잡으며 외신의 주목을 받기도 했습니다.



영화 속 한국 음식을 직접 체험하려는 외국인들의 뜨거운 관심, 우리 문화 전반으로 더 다양하게 뻗어나가길 기대해 봅니다.



