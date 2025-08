뉴욕타임스 기자가 주식으로 장난 못 치는 이유

요약

NYT Ethical Journalism (뉴욕타임스 윤리 강령) 중



Staff members may not own stock or have any other financial interest in a company, enterprise or industry that figures or is likely to figure in coverage that they provide, edit, package or supervise.



뉴욕타임스 직원들은 자신이 제공하거나, 편집하거나, 패키징하거나, 감독하는 보도 내용에 등장하거나 등장할 가능성이 있는 회사, 기업 또는 산업의 주식을 소유하는 등의 재정적 이해관계를 가져서는 안 됩니다.