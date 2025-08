‘롤라팔루자 시카고’ K-팝 향연…트와이스·보이넥스트도어 등 출연

미국 대형 음악 축제 ‘롤라팔루자 시카고’에 트와이스, 보이넥스트도어, 캣츠아이 등 K-팝 그룹들이 출연했다고 각 소속사가 오늘(4일) 밝혔습니다.



이들 K-팝 그룹은 현지 시각 지난달 31일부터 어제(3일)까지 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열린 ‘롤라팔루자 시카고’ 무대에 각각 올랐습니다.



트와이스는 축제 셋째 날인 지난 2일 간판 출연자로 나서 ‘댄스 더 나잇 어웨이’(Dance The Night Away), ‘왓 이즈 러브?’(What is Love?) 등 대표곡과 함께 멤버 정연, 지효, 채영이 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘테이크다운’(TAKEDOWN)을 무대에 올렸습니다.



같은 날 신인 보이그룹 킥플립도 무대에서 데뷔곡 ‘마마 세드’(Mama Said)와 함께 트와이스 노래 ‘필 스페셜’(Feel Special) 커버 무대를 선보였습니다.



마지막 날인 3일에는 보이넥스트도어가 약 1시간 동안 ‘아이 필 굿’(I Feel Good), ‘어스, 윈드 앤드 파이어’(Earth, Wind & Fire), ‘오늘만 아이 러브 유’(I LOVE YOU) 등 11곡을 들려줬습니다.



같은 날 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이도 무대에 올라 약 40분 동안 ‘날리’(Gnarly), ‘가브리엘라’(Gabriela) 등 9곡을 선보였습니다.



또, 첫째 날 밴드 엑스디너리 히어로즈가, 밴드 웨이브 투 어스가 마지막 날 각각 무대에서 관객들을 만났습니다.



[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]



