오늘 김건희 특검 출석…최측근 이종호 구속



김건희 여사가 '주가조작' 등 여러 의혹과 관련해 피의자 신분으로 오늘 특검에 출석합니다. 최측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 어젯밤 구속됐습니다.



‘주식 차명 거래 의혹’ 입건…이춘석 민주 탈당



주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 민주당 의원이 어젯밤 탈당했습니다. 경찰은 이 의원과 보좌관을 입건하고, 수사에 착수했습니다.



오늘 또 전국 호우…밤부터 남부 확대



오늘 오전부터 중부지방을 시작으로 전국에 많은 비가 내리겠습니다. 남부지방엔 밤부터 내일 새벽까지 시간당 70mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.



“북한 방어 주도…한국은 국방 지출 롤모델”



미국 국방차관이 북한 방어와 국방비 지출에서 한국이 롤모델이 되고 있다고 강조했습니다. 국방비 증액 등이 한미 정상회담 핵심 의제가 될 거라는 관측이 나옵니다.



