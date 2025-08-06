뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.06 (06:02) 수정 2025.08.06 (06:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 의혹 5년 만에 ‘포토 라인’ 선다

김건희 의혹 5년 만에 ‘포토 라인’ 선다

다음
오늘 김건희 특검 출석…최측근 이종호 구속

김건희 여사가 '주가조작' 등 여러 의혹과 관련해 피의자 신분으로 오늘 특검에 출석합니다. 최측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 어젯밤 구속됐습니다.

‘주식 차명 거래 의혹’ 입건…이춘석 민주 탈당

주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 민주당 의원이 어젯밤 탈당했습니다. 경찰은 이 의원과 보좌관을 입건하고, 수사에 착수했습니다.

오늘 또 전국 호우…밤부터 남부 확대

오늘 오전부터 중부지방을 시작으로 전국에 많은 비가 내리겠습니다. 남부지방엔 밤부터 내일 새벽까지 시간당 70mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.

“북한 방어 주도…한국은 국방 지출 롤모델”

미국 국방차관이 북한 방어와 국방비 지출에서 한국이 롤모델이 되고 있다고 강조했습니다. 국방비 증액 등이 한미 정상회담 핵심 의제가 될 거라는 관측이 나옵니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 헤드라인]
    • 입력 2025-08-06 06:02:27
    • 수정2025-08-06 06:06:59
    뉴스광장 1부
오늘 김건희 특검 출석…최측근 이종호 구속

김건희 여사가 '주가조작' 등 여러 의혹과 관련해 피의자 신분으로 오늘 특검에 출석합니다. 최측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 어젯밤 구속됐습니다.

‘주식 차명 거래 의혹’ 입건…이춘석 민주 탈당

주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 민주당 의원이 어젯밤 탈당했습니다. 경찰은 이 의원과 보좌관을 입건하고, 수사에 착수했습니다.

오늘 또 전국 호우…밤부터 남부 확대

오늘 오전부터 중부지방을 시작으로 전국에 많은 비가 내리겠습니다. 남부지방엔 밤부터 내일 새벽까지 시간당 70mm 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.

“북한 방어 주도…한국은 국방 지출 롤모델”

미국 국방차관이 북한 방어와 국방비 지출에서 한국이 롤모델이 되고 있다고 강조했습니다. 국방비 증액 등이 한미 정상회담 핵심 의제가 될 거라는 관측이 나옵니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
尹 체포영장 집행 재시도 또 불발…“부상 우려”

尹 체포영장 집행 재시도 또 불발…“부상 우려”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.