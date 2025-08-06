[출근길 날씨] 전국에 많은 비…시간당 최대 70mm 폭우

동영상 고정 취소

오늘은 나오실 때 우산 챙겨주셔야겠습니다.



레이더 화면을 보면, 지금은 주로 수도권과 강원 지역에 비가 내리고 있는데요.



점차 전국으로 비가 확대되겠고, 충청과 남부지방은 내일 아침까지, 제주도는 모레까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



이번 비는 비구름의 남북 폭이 좁아 지역에 따라 강수량의 차이가 클 수 있겠는데요.



중부지방은 주로 오늘 오전부터 밤사이, 남부지방은 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 시간당 30에서 최대 70mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아질 수 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 수도권과 강원 내륙에 30~100mm, 많은 곳은 최대 150mm 이상이 되겠고, 호남에 최대 120mm 이상, 충청과 영남, 제주에도 많게는 100mm가 넘는 비가 오겠습니다.



여기에 전국 대부분 지방에서 순간 풍속 초속 15m 안팎으로 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온은 서울이 27.3도, 강릉 26.7, 전주는 27.6도를 가리키고 있습니다.



비가 내리며 낮 기온은 어제보다 1~6도 정도 낮아지겠습니다.



서울과 춘천이 28도, 광주 31, 대구 33도가 예상됩니다.



바다의 물결은 제주 남쪽 먼바다에서 최고 4m로 높게 일겠습니다.



토요일 제주를 시작으로 일요일에는 남부지방에도 비가 오겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!