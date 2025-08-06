뉴스광장 1부

‘백화점에 폭발물 설치’ 허위 게시글…4천여 명 대피 소동

입력 2025.08.06 (06:39) 수정 2025.08.06 (07:56)

[앵커]

어제 서울 명동 신세계백화점에 폭발물 설치 신고가 접수돼, 4천여 명이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.

건물 1층에 폭발물을 설치했다는 '인터넷 글'이 발단이었는데, 결국 폭발물은 없었습니다.

최혜림 기자의 보도입니다.

[리포트]

명동 한복판에 특수구조 차량이 등장했습니다.

경찰 특공대는 구조견과 함께 백화점을 에워쌌고, 출입 통제선 너머 구조대원들도 분주한 모습입니다.

한데 모인 시민들은 걱정 가득한 얼굴로 휴대전화를 확인합니다.

어제 낮 1시 40분쯤, 신세계백화점 본점에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐습니다.

인터넷에 '3시에 터지도록 설정한 폭발물을 백화점 1층에 설치했다'는 게시글이 올라온 겁니다.

갑작스러운 폭발물 소식에 고객 4천여 명은 황급히 대피해야 했습니다.

경찰은 240여 명을 투입해 백화점 본관 등 건물 3곳을 한 시간 넘게 수색했지만, 위험 물질은 발견되지 않았습니다.

허위 협박인 건데, 갑작스러운 대피 소동에 시민들은 한동안 놀란 가슴을 쓸어내려야 했습니다.

[김민준·조윤주/경기도 의정부시 : "화장실 갔다가 이제 옷 사러 올라가고 있었는데 경찰분들이 나가라고 하셔서... (지하에 사람은 많이 있었어요. 아이도 많이 놀라고 저도 이제 진짜인가 해서...)"]

해당 게시글은 폭발물 수색이 시작된 직후 삭제됐지만, 협박성 게시글이 실제 범행으로 이어지지 않았더라도 협박죄와 공무집행방해 혐의로 처벌받을 수 있습니다.

2020년 서울 강남구 아셈타워에 폭발물을 설치했다고 신고한 30대 남성의 경우 징역 1년을 선고받기도 했습니다.

경찰은 IP 주소를 추적해 글 작성자를 검거한다는 방침입니다.

KBS 뉴스 최혜림입니다.

촬영기자:김재현 김경민/영상편집:이상미/그래픽:유건수

