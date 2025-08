‘케데헌’ OST 8곡 빌보드 싱글 진입…‘골든’ 포함 2곡이 ‘톱10’

넷플릭스 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) 2곡이 빌보드 싱글차트 '톱 10'에 진입하며 높은 인기를 확인했다.



5일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 애니메이션 속 인기 걸그룹 헌트릭스가 부른 '골든'(Golden)은 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 전주에 이어 2주 연속 2위를 기록했다.



극중 헌트릭스와 경쟁하는 보이그룹 사자 보이즈의 '유어 아이돌'(Your Idol)이 전주보다 3계단 끌어올린 9위로 '골든'을 뒤쫓았다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 이번 주 차트까지 4주 연속 OST 8곡이 싱글차트에 동시 진입하며 기세를 이어갔다.



사자 보이즈의 '소다 팝'(Soda Pop)은 전주보다 5계단 높은 16위, 헌트릭스 '하우 잇츠 던'(How It's Done)은 전주와 같은 19위를 기록했다.



헌트릭스 루미와 사자 보이즈 진우의 듀엣곡 '프리'(Free)는 28위, 헌트릭스의 '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 29위에 나란히 자리했다.



'테이크다운'(Takedown)은 헌트릭스가 부른 버전이 33위, 그룹 트와이스 정연·지효·채영이 부른 버전이 67위에 각각 위치했다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범은 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 전주보다 한 단계 높은 2위를 차지했다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 헌트릭스가 악령들로부터 인간 세계를 지키는 내용을 담은 작품이다. 6월 공개 이후 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르는 등 세계적인 인기를 얻었다.



그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 듀엣곡 '아파트'(APT.)는 45위에 올라 41주 연속 싱글차트에 머물렀다.



블랙핑크의 신곡 '뛰어'(JUMP)는 61위, 트와이스의 '스트래티지'(STRATEGY)는 74위에 위치했다.



앨범차트 '빌보드 200'에서는 그룹 투모로우바이투게더 정규 4집 '별의 장: 투게더(TOGETHER)'가 3위로 처음 진입했다.



트와이스의 정규 4집 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)는 43위로 3주 연속 이름을 올렸고, 로제의 '메시'(Messy) 등이 수록된 영화 'F1 더 무비' OST 앨범 'F1: 더 앨범'은 48위를 기록했다.



하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 미니앨범 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 61위, 그룹 방탄소년단의 라이브 앨범 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지 라이브'(PERMISSION TO DANCE ON STAGE LIVE)는 125위에 자리했다.



로제의 솔로 정규앨범 '로지'(rosie)는 168위로 차트에 재진입했고, 그룹 에이티즈의 미니앨범 '골든 아워 : 파트.3'(GOLDEN HOUR : PART.3)는 187위를 기록했다.



