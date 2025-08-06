고령층 연금 월 평균 86만 원…희망 근로 연령 73세

동영상 고정 취소

55세 이상 국민이 매달 평균 86만 원씩 연금을 받는 거로 집계됐습니다.



통계청이 오늘 발표한 자료를 보면, 55세에서 79세 고령층의 월평균 연금 수령액은 지난해보다 5% 증가한 86만 원이었고, 전체의 51.7%가 연금을 수령했습니다.



고령층 고용률은 역대 최고치로, 1년 전보다 0.5%P 상승한 59.5%였습니다.



분야별로는 보건·사회·복지 분야 종사자가 13.7%로 1년 전보다 0.9%P 늘어난 반면, 농림어업은 1.4%P, 건설업은 0.5%P 하락했습니다.



고령층의 희망 근로 연령은 평균 73.1세로 0.3세 증가했습니다.



