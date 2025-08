AI 반도체 기술 빼돌려 스타트업 설립…사피온 전 임직원 3명 기소

국내 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온과 사피온의 합병을 앞두고 정부가 첨단기술로 지정한 핵심기술을 유출한 전 사피온 임직원 3명이 재판에 넘겨졌습니다.



수원지검 방위사업·산업기술범죄수사부는 산업기술보호법 위반과 부정경쟁방지법위반, 업무상배임 등 혐의로 A 씨와 B 씨 등 사피온 전 직원 2명을 구속기소하고, 전 임원 C 씨를 불구속기소 했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난해 1월부터 4월까지 3차례에 걸쳐 AI 반도체 소스코드를 비롯한 각종 기술자료를 외장하드로 유출한 혐의를 받습니다.



B 씨는 같은 해 1월부터 6월까지 2차례 소스코드 자료를 개인 클라우드에 올려 유출한 혐의 등을 받습니다.



이들이 유출한 소스코드는 AI 반도체의 아키텍처(기초 설계도) 구조를 프로그래밍한 언어로, AI 반도체 상세 설계도에 해당하는 핵심 기술 자료로 알려졌습니다.



C 씨는 2023년 3월 AI 반도체 아키텍처 자료를 외장하드로 유출한 혐의 등을 받습니다.



C 씨는 사피온이 리벨리온에 흡수 합병되기 전 퇴사해 새로운 AI 반도체 스타트업을 설립했고, A 씨 등 2명은 이후 사피온을 나와 해당 스타트업에서 팀장급 엔지니어로 근무해왔습니다.



이들이 유출한 소스코드 등의 평가 가치는 약 280억 원에 달하는 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원지검 제공]



