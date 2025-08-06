타이완 “중국 전기차 BYD 우회 진출 시도 엄격히 막겠다”

타이완 당국이 세계 최대 전기차 업체 중국 BYD(비야디)의 타이완 우회 진출 시도를 엄격히 막겠다고 밝혔습니다.



6일 자유시보와 중국시보 등 타이완 매체에 따르면, 타이완 경제부는 전날 중국 BYD가 태국에 진출한 브랜드 덴자를 통해 타이완에 진출하려 한다는 일부 매체의 보도와 관련해 중국 브랜드 완성차의 타이완 진출을 차단하기 위해 국가안보를 근거로 차량 안전, 정보 보안, 산업 발전 등 관련 법률의 개정에 나설 것이라고 설명했습니다.



이어 중국 BYD가 대리상인 영국 스와이어 그룹의 자회사 타이구 자동차를 통해 타이완에 진출하려는 계획도 엄격히 차단할 것이라고 강조했습니다.



이와 관련해 한 소식통은 타이완 정부가 BYD에 전향적 태도를 보인다면 향후 다른 중국 기업의 타이완 진출 여부에 영향을 미치기 때문에 타이완 당국이 정치적·사회적 파급을 고려해 개방적 태도를 취하기 쉽지 않을 것이라고 전했습니다.



앞서 타이완 매체는 중국 BYD가 타이완 진출을 위한 마지막 수순으로 대리상인 타이구 자동차를 통해 하이브리드차(HEV) 2대를 북부 타이베이 차량연구테스트센터(ARTC)에서 시험 중이라고 보도했고, 이런 소식이 전해진 후 관련 테스트는 중단된 것으로 알려졌습니다.



중국 BYD는 테슬라를 제치고 세계 1위 전기차 업체가 됐으며 올해 연간 판매 목표를 550만대로 잡고 있습니다.



[사진 출처 : 신화=연합뉴스]



