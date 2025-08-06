[오후날씨 꿀팁] 전국 강하고 많은 비

동영상 고정 취소

경기와 강원 내륙지역엔 호우 특보가 내려졌습니다.



북한을 지나던 비구름이 점차 남쪽으로 내려오면서 지금은 주로 수도권과 강원도에 비가 내리고 있고, 경기도 포천과 의정부에 30밀리미터 안팎의 강한 비가 오고 있습니다.



오후엔 수도권과 강원도엔 시간당 30에서 최대 70밀리미터 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠고, 비구름이 점차 내려가면서 충청은 늦은 오후부터 밤까지, 남부지방은 오늘 밤부터 내일 아침까지 강한 비가 집중될 것으로 예상돼 피해가 없도록 대비해야 합니다.



내일까지 전국 대부분 지역에 30에서 100밀리미터 이상, 경기 남동부와 강원 중남부, 호남엔 최대 120밀리미터 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



낮 기온은 서울 29도, 광주와 부산 31도, 대구 33도로 어제보다는 낮겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 3~4미터로 높게 일겠습니다.



비는 오늘 밤에 대부분 그치겠지만 내일도 중부와 경북엔 비가 오는 곳이 있겠습니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:남현서



