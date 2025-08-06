애즈원 이민, 자택서 숨진 채 발견…소속사 “추측 자제 부탁”

그룹 애즈원의 멤버 이민이 사망했습니다.



소속사 브랜뉴뮤직 관계자는 오늘(6일) KBS와의 통화에서 이민이 어제(5일) 오후 자택에서 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.



이어 “경찰이 현재 정확한 사망 경위를 조사 중이며, 소속사도 구체적인 상황을 파악하고 있다”며 “추측을 자제해달라”고 당부했습니다.



이민은 지난 6월 새 싱글 ‘축하해 생일’을 발표하고 KBS ‘박보검의 칸타빌레’에 출연하는 등 최근까지도 활발하게 활동했습니다.



지난 1999년 여성 듀오 그룹 애즈원으로 데뷔한 이민은 ‘원하고 원망하죠’, ‘천만에요’ 등의 히트곡을 냈습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!