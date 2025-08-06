[맵 브리핑] ‘전자발찌’ 브라질 전 대통령, 가택연금·전화 압수 명령까지

동영상 고정 취소

세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.



오늘 첫 소식은 브라질로 갑니다.



브라질 법원이 보우소나루 전 대통령에 위치추적 전자장치, 즉 '전자발찌' 부착 명령을 내린데 이어, 이번엔 외부와 접촉을 사실상 차단하는 가택연금 조처를 추가로 내렸습니다.



브라질 연방대법원은 현지 시각 4일 보우소나루 전 대통령에 대해 구금 명령을 내렸다며, 이 명령은 브라질리아에 있는 그의 자택에서 집행된다고 밝혔습니다.



이번 명령에 따라 대법원이 사전 승인한 인물과 변호인 외에 다른 외부인은 보우소나루 전 대통령의 자택에 방문할 수 없게 됐습니다.



앞서 지모라이스 대법관은 지난달 보우소나루에 대해 전자발찌 착용과 소셜미디어를 통한 외국 정부 관계자 접촉 금지 등을 명령한 바 있는데, 보우소나루 측은 강하게 반발했습니다.



[플라비우 보우소나루/브라질 의원/보우소나루 전 대통령 아들 : "지모라이스 대법관에게는 보우소나루 전 대통령이 자신의 소셜미디어에 게시하는 내용을 통제하도록 강요할 법적 근거가 없습니다."]



보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 룰라 대통령한테 패배한 뒤 쿠데타를 모의한 혐의 등으로 기소됐습니다.



