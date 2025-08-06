월드24

[맵 브리핑] ‘전자발찌’ 브라질 전 대통령, 가택연금·전화 압수 명령까지

입력 2025.08.06 (15:19) 수정 2025.08.06 (15:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미 국방차관 “한국, 대북방어 주도적 역할…국방지출도 롤모델”

미 국방차관 “한국, 대북방어 주도적 역할…국방지출도 롤모델”
[맵 브리핑] ‘10대 소녀 폭행’ 솜방망이 처벌에 중국서 대규모 시위

[맵 브리핑] ‘10대 소녀 폭행’ 솜방망이 처벌에 중국서 대규모 시위

다음
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 브라질로 갑니다.

브라질 법원이 보우소나루 전 대통령에 위치추적 전자장치, 즉 '전자발찌' 부착 명령을 내린데 이어, 이번엔 외부와 접촉을 사실상 차단하는 가택연금 조처를 추가로 내렸습니다.

브라질 연방대법원은 현지 시각 4일 보우소나루 전 대통령에 대해 구금 명령을 내렸다며, 이 명령은 브라질리아에 있는 그의 자택에서 집행된다고 밝혔습니다.

이번 명령에 따라 대법원이 사전 승인한 인물과 변호인 외에 다른 외부인은 보우소나루 전 대통령의 자택에 방문할 수 없게 됐습니다.

앞서 지모라이스 대법관은 지난달 보우소나루에 대해 전자발찌 착용과 소셜미디어를 통한 외국 정부 관계자 접촉 금지 등을 명령한 바 있는데, 보우소나루 측은 강하게 반발했습니다.

[플라비우 보우소나루/브라질 의원/보우소나루 전 대통령 아들 : "지모라이스 대법관에게는 보우소나루 전 대통령이 자신의 소셜미디어에 게시하는 내용을 통제하도록 강요할 법적 근거가 없습니다."]

보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 룰라 대통령한테 패배한 뒤 쿠데타를 모의한 혐의 등으로 기소됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] ‘전자발찌’ 브라질 전 대통령, 가택연금·전화 압수 명령까지
    • 입력 2025-08-06 15:19:00
    • 수정2025-08-06 15:46:59
    월드24
세계 곳곳의 소식을 한눈에 전해드리는 '맵 브리핑' 입니다.

오늘 첫 소식은 브라질로 갑니다.

브라질 법원이 보우소나루 전 대통령에 위치추적 전자장치, 즉 '전자발찌' 부착 명령을 내린데 이어, 이번엔 외부와 접촉을 사실상 차단하는 가택연금 조처를 추가로 내렸습니다.

브라질 연방대법원은 현지 시각 4일 보우소나루 전 대통령에 대해 구금 명령을 내렸다며, 이 명령은 브라질리아에 있는 그의 자택에서 집행된다고 밝혔습니다.

이번 명령에 따라 대법원이 사전 승인한 인물과 변호인 외에 다른 외부인은 보우소나루 전 대통령의 자택에 방문할 수 없게 됐습니다.

앞서 지모라이스 대법관은 지난달 보우소나루에 대해 전자발찌 착용과 소셜미디어를 통한 외국 정부 관계자 접촉 금지 등을 명령한 바 있는데, 보우소나루 측은 강하게 반발했습니다.

[플라비우 보우소나루/브라질 의원/보우소나루 전 대통령 아들 : "지모라이스 대법관에게는 보우소나루 전 대통령이 자신의 소셜미디어에 게시하는 내용을 통제하도록 강요할 법적 근거가 없습니다."]

보우소나루 전 대통령은 2022년 대선에서 룰라 대통령한테 패배한 뒤 쿠데타를 모의한 혐의 등으로 기소됐습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.