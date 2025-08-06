‘대주주 기준’ 논란에…“시장 지켜보고 있어”

동영상 고정 취소

주식 양도소득세 과세 대상인 '대주주 기준'을 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 세제 개편안과 관련해, 대통령실이 여러 의견을 경청하고 있다는 기존 입장을 재확인했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘 브리핑에서 "대통령실은 지금 주식 시장의 흐름, 시장 그리고 소비자의 반응들도 유심히 지켜보고 있다"고 강조했습니다.



앞서 더불어민주당 김병기 원내대표는 오늘 오전 한 유튜브 방송에 출연해, 당에서는 일부의 오해와 달리 민심, 여론까지 다 대통령실에 전달하고 있다고 밝혔습니다.



