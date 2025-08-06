“신세계백화점 폭파” 범인은 중학생…오늘 또 폭파 협박글

입력 2025.08.06 (15:22) 수정 2025.08.06 (15:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

어제 인터넷에 서울 신세계백화점 폭발물 설치 협박 글을 올린 범인이 6시간 만에 붙잡혔습니다.

알고 보니 중학교 1학년 학생이었는데, "사람들 반응이 궁금했다"고 경찰에 진술했습니다.

그런데 하루도 안 돼 또다시 신세계 백화점을 폭파하겠다는 협박 글이 올라와 경찰이 수색을 벌였습니다.

신수빈 기자입니다.

[리포트]

백화점을 에워싼 경찰 특공대.

구조대원도 분주하게 움직입니다.

어제 낮 "신세계 백화점 본점에 폭발물을 설치했다"는 인터넷 글이 올라와 경찰이 수색에 나섰고, 4천여 명이 황급히 대피했지만 위험물질은 발견되지 않았습니다.

글을 올린 사람은 바로 중학교 1학년 남학생, 위협 글을 올린 지 6시간여 만인 어제 저녁 7시쯤 제주에서 검거됐습니다.

이 학생은 경찰에 "폭파 예고 글을 올리면 사람들 반응이 어떨지 궁금했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.

소동이 벌어진 지 하루도 안 돼 또다시 신세계 백화점을 폭파하겠다는 예고 글이 올라왔습니다.

유튜브 뉴스 영상에 댓글을 달았는데 , "17시에 신세계백화점을 폭파하겠다"는 취지로 알려졌습니다.

경찰은 오늘 새벽 6시쯤부터 신세계백화점 강남점과 하남 스타필드점, 경기 용인시 사우스시티점 등 전국 각지에서 폭발물 수색을 진행했습니다.

영업 시간 전이라 대피 인원은 많지 않았고 수색 결과 폭발물도 없는 것으로 확인됐습니다.

경찰은 경남 하동에서 협박 댓글을 단 20대 남성을 검거해 사건 경위를 조사하고 있습니다.

이 남성은 "장난으로 댓글을 게시했다"며 범행을 인정했습니다.

신세계백화점은 입장문을 내고 "법적 대응을 포함한 강력한 조치를 취할 예정"이라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 신수빈입니다.

영상편집:최찬종/그래픽:안재우

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “신세계백화점 폭파” 범인은 중학생…오늘 또 폭파 협박글
    • 입력 2025-08-06 15:22:05
    • 수정2025-08-06 15:25:00
[앵커]

어제 인터넷에 서울 신세계백화점 폭발물 설치 협박 글을 올린 범인이 6시간 만에 붙잡혔습니다.

알고 보니 중학교 1학년 학생이었는데, "사람들 반응이 궁금했다"고 경찰에 진술했습니다.

그런데 하루도 안 돼 또다시 신세계 백화점을 폭파하겠다는 협박 글이 올라와 경찰이 수색을 벌였습니다.

신수빈 기자입니다.

[리포트]

백화점을 에워싼 경찰 특공대.

구조대원도 분주하게 움직입니다.

어제 낮 "신세계 백화점 본점에 폭발물을 설치했다"는 인터넷 글이 올라와 경찰이 수색에 나섰고, 4천여 명이 황급히 대피했지만 위험물질은 발견되지 않았습니다.

글을 올린 사람은 바로 중학교 1학년 남학생, 위협 글을 올린 지 6시간여 만인 어제 저녁 7시쯤 제주에서 검거됐습니다.

이 학생은 경찰에 "폭파 예고 글을 올리면 사람들 반응이 어떨지 궁금했다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.

소동이 벌어진 지 하루도 안 돼 또다시 신세계 백화점을 폭파하겠다는 예고 글이 올라왔습니다.

유튜브 뉴스 영상에 댓글을 달았는데 , "17시에 신세계백화점을 폭파하겠다"는 취지로 알려졌습니다.

경찰은 오늘 새벽 6시쯤부터 신세계백화점 강남점과 하남 스타필드점, 경기 용인시 사우스시티점 등 전국 각지에서 폭발물 수색을 진행했습니다.

영업 시간 전이라 대피 인원은 많지 않았고 수색 결과 폭발물도 없는 것으로 확인됐습니다.

경찰은 경남 하동에서 협박 댓글을 단 20대 남성을 검거해 사건 경위를 조사하고 있습니다.

이 남성은 "장난으로 댓글을 게시했다"며 범행을 인정했습니다.

신세계백화점은 입장문을 내고 "법적 대응을 포함한 강력한 조치를 취할 예정"이라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 신수빈입니다.

영상편집:최찬종/그래픽:안재우
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.