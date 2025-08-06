사회

안성시, 고향사랑기부제로 발달장애인 한라산 등반 지원

입력 2025.08.06 (15:26) 수정 2025.08.06 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기 안성시는 고향사랑기부제 지정기부를 통해 발달장애인들의 한라산 등반을 지원하기로 했다고 밝혔습니다.

시는 이를 위해 '발달장애인 한라산 등반 프로젝트'를 지정기부 사업 3호로 정했습니다.

고향사랑기부제 지정기부는 사전에 정해진 지자체 사업 중에서 기부자가 원하는 사업을 지정해 기부하는 것입니다.

이번 프로젝트 지정기부는 올해 12월 31일까지 진행되며, 모금 목표액은 5천만 원입니다.

시는 모금된 기부금을 발달장애인들의 체력 증진을 위한 사전 훈련과 한라산 등반에 사용할 계획입니다.

기부는 온라인 기부 플랫폼인 '고향사랑e음'과 '위기브'를 통해 할 수 있습니다.

시는 "다양한 이유로 생활체육에 참여할 기회가 적은 장애인들에게 실질적 도움을 주기 위해 이 사업을 기획했으며 한라산 등반이라는 목표 성취를 통해 장애인들에게 더 활기찬 삶의 의지를 심어줄 수 있을 것"이라며 지정기부에 관심과 응원을 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 안성시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 안성시, 고향사랑기부제로 발달장애인 한라산 등반 지원
    • 입력 2025-08-06 15:26:19
    • 수정2025-08-06 15:28:35
    사회
경기 안성시는 고향사랑기부제 지정기부를 통해 발달장애인들의 한라산 등반을 지원하기로 했다고 밝혔습니다.

시는 이를 위해 '발달장애인 한라산 등반 프로젝트'를 지정기부 사업 3호로 정했습니다.

고향사랑기부제 지정기부는 사전에 정해진 지자체 사업 중에서 기부자가 원하는 사업을 지정해 기부하는 것입니다.

이번 프로젝트 지정기부는 올해 12월 31일까지 진행되며, 모금 목표액은 5천만 원입니다.

시는 모금된 기부금을 발달장애인들의 체력 증진을 위한 사전 훈련과 한라산 등반에 사용할 계획입니다.

기부는 온라인 기부 플랫폼인 '고향사랑e음'과 '위기브'를 통해 할 수 있습니다.

시는 "다양한 이유로 생활체육에 참여할 기회가 적은 장애인들에게 실질적 도움을 주기 위해 이 사업을 기획했으며 한라산 등반이라는 목표 성취를 통해 장애인들에게 더 활기찬 삶의 의지를 심어줄 수 있을 것"이라며 지정기부에 관심과 응원을 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 안성시 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.