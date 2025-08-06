안성시, 고향사랑기부제로 발달장애인 한라산 등반 지원

경기 안성시는 고향사랑기부제 지정기부를 통해 발달장애인들의 한라산 등반을 지원하기로 했다고 밝혔습니다.



시는 이를 위해 '발달장애인 한라산 등반 프로젝트'를 지정기부 사업 3호로 정했습니다.



고향사랑기부제 지정기부는 사전에 정해진 지자체 사업 중에서 기부자가 원하는 사업을 지정해 기부하는 것입니다.



이번 프로젝트 지정기부는 올해 12월 31일까지 진행되며, 모금 목표액은 5천만 원입니다.



시는 모금된 기부금을 발달장애인들의 체력 증진을 위한 사전 훈련과 한라산 등반에 사용할 계획입니다.



기부는 온라인 기부 플랫폼인 '고향사랑e음'과 '위기브'를 통해 할 수 있습니다.



시는 "다양한 이유로 생활체육에 참여할 기회가 적은 장애인들에게 실질적 도움을 주기 위해 이 사업을 기획했으며 한라산 등반이라는 목표 성취를 통해 장애인들에게 더 활기찬 삶의 의지를 심어줄 수 있을 것"이라며 지정기부에 관심과 응원을 당부했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 안성시 제공]



