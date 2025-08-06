[뉴스의 2면] 덴마크 동물원 “맹수 먹이로 반려동물 기증하세요” 파문

동영상 고정 취소

덴마크의 한 동물원이 당신의 반려동물을 맹수의 먹이로 주려 한다는 헤드라인인데요.



덴마크의 올보르 동물원이 기니피그나 토끼, 닭, 심지어 작은 말까지, 반려동물들을 맹수의 먹이로 기증해달라고 요청하고 나섰다는 겁니다.



동물원 측은 지난주 목요일 SNS에 올린 글을 통해 "수명이 얼마 남지 않은 반려동물들을 환영한다"고 알렸습니다.



기증된 동물들은 "숙련된 직원들에 의해 안락사된 뒤 유럽스라소니와 같은 맹수의 먹이로 사용될 것"이라고 설명했으며"이렇게 하면 아무것도 낭비되지 않고 맹수들에게 자연스러운 행동과 영양, 복지를 보장할 수 있다"고 주장했습니다.



해당 게시물은 곧장 반발을 불러왔는데요.



한 누리꾼은 "덴마크에서 동물에 대한 무관심이 끔찍한 수준"이라고 비판했고 또 다른 누리꾼은 "반려동물을 먹이로 주는 것은 절대 용납할 수 없다"고 목소리를 높였습니다.



반면에, 지지 의사를 전하며 자세한 반려동물 기증 방법을 문의한 사람도 있었다는데요.



동물원 대변인은 한 인터뷰에서 "수년간 동물원 육식동물에게 작은 가축을 먹이로 제공해 왔다"고 밝혔습니다.



지금까지 뉴스의 2면이었습니다.



그래픽:김정현/자료조사:권애림/영상편집:추예빈



