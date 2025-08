[이슈클릭] 농식품부 대변인, ‘케데헌’ 애비로 대변신…소다팝 챌린지로 APEC식량회의 알려

동영상 고정 취소

전 세계적으로 유행인 케이팝 데몬 헌터스의 '소다팝' 영상입니다.



그런데, 이 애니메이션에 등장한 보이 그룹 멤버 애비와 똑 닮은 사람이 정부 공식 유튜브 채널에 등장했습니다.



무슨 일일까요.



한 중년 남성이 핑크색 머리에 노란 비니를 쓰고, '소다팝'을 추고 있죠.



춤부터 스타일까지 애비를 따라한 이 남성, 다름 아닌 농식품부 대변인입니다.



정부 부처 대변인이 파격 변신하며 챌린지에 참여한 이유, 오는 9일부터 이틀간 인천에서 열리는 APEC 식량 회의를 홍보하기 위해섭니다.



SNS에 올라온 영상 조회수가 3만 건을 넘어서 목표는 이룬 것 같죠.



그런데 최신 유행을 활용한 홍보 방식, 이번이 처음이 아닙니다.



["Hit you with that ddu-du ddu-du du"]



지난 4월, 그룹 블랙핑크의 노래 '뚜두뚜두'의 가사가 '두릅'처럼 들린다는 점에 착안해 제철 농산물, 두릅 홍보에 활용한 건데요.



지루하고 딱딱하게 여겨지는 정부 정책 홍보가 인기 K-콘텐츠를 활용한 재치 있는 시도로 주목받고 있습니다.



영상편집:이상미



