미 LAFC 손흥민 입단 발표…“소니 영입은 우리의 꿈이었다”

미국 로스앤젤레스 FC가 캡틴 손흥민의 입단을 공식 발표했습니다. LAFC는 "쏘니(손흥민의 별명) 영입은 몇 년 동안 우리의 꿈이었다"며 "저와 제 파트너들은 쏘니라는 '선수'와 쏘니라는 '사람'에 대한 엄청난 존경심을 가지고 있다"고 밝혔습니다.



잉글랜드 프로축구 토트넘도 손흥민이 "LAFC로 떠났다"며 이적을 공식 발표했습니다.



토트넘은 홈페이지에 첫 화면에 "쏘니가 메이저리그 LAFC로 떠났다"며 "33세의 쏘니는 10년 전인 2015년 8월 토트넘에 입단한 이후 구단 역사상 가장 위대한 선수 중 하나로 자리 잡았고 454경기에서 173골을 넣으며 우리 역사상 역대 5번째로 높은 기록을 세웠다"고 썼습니다.



이어 "그의 가장 큰 업적은 2025년 5월 (스페인) 빌바오에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 승리로 구단을 이끈 것"이라며 "그는 우리 역사상 주요 트로피를 들어 올린 주장 13명 중 하나가 됐다"고도 짚었습니다.



대니얼 레비 토트넘 회장은 "릴리화이트 셔츠를 입은 역대 가장 위대한 선수 중 하나로, 지난 10년간 지켜보는 즐거움을 안겼다"며 "그는 재능 있는 축구선수일 뿐 아니라 구단과 전 세계 사람들에게 감동과 영감을 준 놀라운 사람"이라고 말했습니다.



레비 회장은 이어 "쏘니는 이 구단에 너무나 많은 것을 줬고 우리는 영원히 감사할 것"이라며 "그의 앞날에 가장 큰 행운을 빌며 그는 언제나 우리의 사랑하는 토트넘 가족 구성원으로서 구단에서 환영받을 것"이라고 강조했습니다.



뉴욕타임스는 "LAFC가 한국 스타 손흥민의 영입을 최종 확정했다"며 "손흥민이 리그 기록을 경신하는 이적료를 받게 됐다"고 보도했습니다. 이어 "손흥민이 리오넬 메시를 제외하면 메이저리그 축구에서 가장 주목받는 선수가 됐다"고 평가했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / LAFC 홈페이지 캡처]



