뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 로제, 미 시상식 8개 부문 후보…“K팝 솔로 역대 최다”

입력 2025.08.07 (06:54) 수정 2025.08.07 (06:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] 애즈원 이민 사망…마지막 방송 재조명

[잇슈 컬처] 애즈원 이민 사망…마지막 방송 재조명
[잇슈 컬처] 해외서 흥행한 K뮤지컬 ‘위대한 개츠비’, 국내 개막

[잇슈 컬처] 해외서 흥행한 K뮤지컬 ‘위대한 개츠비’, 국내 개막

다음
그룹 블랙핑크 멤버 '로제' 씨가 미국의 주요 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 무려 8개 부문 후보에 올랐습니다.

주최 측이 공개한 명단에 따르면 로제 씨는 팝스타 '브루노 마스'와 함께 부른 듀엣곡 '아파트'를 통해 '올해의 노래', '올해의 비디오' 등 7개 부문 후보로 지명됐고, 솔로 앨범에 수록된 또 다른 노래가 '베스트 K팝' 부문 후보에도 오르면서 K팝 솔로 가수로는 역대 가장 많은 8개 부문 후보가 됐습니다.

특히, '베스트 K팝' 부문엔 로제 씨 외에도 제니, 지수, 리사 씨까지 블랙핑크 멤버 전원이 후보로 포함돼 눈길을 끄는데요.

아울러 이 부문엔 그룹 '에스파'와 '스트레이 키즈', 또, 방탄소년단 멤버 '지민'씨도 이름을 올리면서 치열한 경합이 예상됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 로제, 미 시상식 8개 부문 후보…“K팝 솔로 역대 최다”
    • 입력 2025-08-07 06:54:13
    • 수정2025-08-07 06:57:16
    뉴스광장 1부
그룹 블랙핑크 멤버 '로제' 씨가 미국의 주요 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 무려 8개 부문 후보에 올랐습니다.

주최 측이 공개한 명단에 따르면 로제 씨는 팝스타 '브루노 마스'와 함께 부른 듀엣곡 '아파트'를 통해 '올해의 노래', '올해의 비디오' 등 7개 부문 후보로 지명됐고, 솔로 앨범에 수록된 또 다른 노래가 '베스트 K팝' 부문 후보에도 오르면서 K팝 솔로 가수로는 역대 가장 많은 8개 부문 후보가 됐습니다.

특히, '베스트 K팝' 부문엔 로제 씨 외에도 제니, 지수, 리사 씨까지 블랙핑크 멤버 전원이 후보로 포함돼 눈길을 끄는데요.

아울러 이 부문엔 그룹 '에스파'와 '스트레이 키즈', 또, 방탄소년단 멤버 '지민'씨도 이름을 올리면서 치열한 경합이 예상됩니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…<br>구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
장마 부활?…주말 동안 남부에<br> 200mm↑ 예보

장마 부활?…주말 동안 남부에 200mm↑ 예보
트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상

트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.