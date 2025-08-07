[잇슈 컬처] 로제, 미 시상식 8개 부문 후보…“K팝 솔로 역대 최다”

동영상 고정 취소

그룹 블랙핑크 멤버 '로제' 씨가 미국의 주요 대중음악 시상식 'MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 무려 8개 부문 후보에 올랐습니다.



주최 측이 공개한 명단에 따르면 로제 씨는 팝스타 '브루노 마스'와 함께 부른 듀엣곡 '아파트'를 통해 '올해의 노래', '올해의 비디오' 등 7개 부문 후보로 지명됐고, 솔로 앨범에 수록된 또 다른 노래가 '베스트 K팝' 부문 후보에도 오르면서 K팝 솔로 가수로는 역대 가장 많은 8개 부문 후보가 됐습니다.



특히, '베스트 K팝' 부문엔 로제 씨 외에도 제니, 지수, 리사 씨까지 블랙핑크 멤버 전원이 후보로 포함돼 눈길을 끄는데요.



아울러 이 부문엔 그룹 '에스파'와 '스트레이 키즈', 또, 방탄소년단 멤버 '지민'씨도 이름을 올리면서 치열한 경합이 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!