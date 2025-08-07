뉴스광장(전주)

“사용 후 핵연료 두는데 반경 5㎞만 주변지역”…주민 반발

입력 2025.08.07 (07:34) 수정 2025.08.07 (09:42)

[앵커]

전남 영광 한빛원전에 들어설 방사성폐기물 저장시설에 대한 논란이 이어지고 있습니다.

정부가 고창에서 이 시설과 관련한 설명회를 하려 했는데, 주민들이 반발해 결국 무산됐습니다.

서윤덕 기자입니다.

[리포트]

다음 달 시행하는 고준위방사성폐기물법은 원전에 '부지내저장시설'을 둘 수 있게 했습니다.

건물 수조 안에 쌓아둔 사용 후 핵연료를 밖으로 꺼내 보관한다는 겁니다.

산업통상자원부는 이와 관련한 시행령을 만들면서 의견 수렴과 보상의 기준인 '주변지역'을 시설 반경 5킬로미터로 정했습니다.

고창과 부안 등 원전 인근 주민들은 발전소 반경 최대 30킬로미터인 사고 대비 구역보다 축소됐다며 반발하고 있습니다.

산업부가 고창에서 진행한 설명회에서도 주변지역 확대를 요구하는 목소리가 잇따랐습니다.

[조규철/고창군 한빛원전 범군민대책위원장/고창군의원 : "5㎞ (이내) 주민들만이 한빛원전을 운영하는 과정에서 피해 당사자냐. 30㎞, 40㎞가 피해가 있다는 것은 국제기구에서 인정했어."]

주민들은 또 주민 투표 등 의견 수렴 방식 강화와 최종 방폐장이 계획한 때에 들어서지 못하면 어떻게 할 것인지를 명시해야 한다고 했지만, 산업부는 사실상 안 된다고 말했습니다.

[유창환/산업부 원전환경과 사무관 : "검토했는데 아마 그렇게 마음에는 안 드실 거로 저희도 예상합니다. 그래서 계속 고민 중이고요."]

반발한 주민들은 모두 퇴장하고 요구 사항에 대한 재답변을 요청했습니다.

["오늘은 공식적으로 파투입니다."]

앞서 전남 영광에서도 설명회가 무산된 가운데, 이 시행령안에 대한 의견 제시 기간은 오는 11일까지.

함께 반발하고 있는 부안군은 산업부에 설명회 개최를 요구했지만, 주변지역인 반경 5킬로미터 밖에 있다는 이유로 거절당했다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:안광석

서윤덕
서윤덕 기자

