[전북의 창] 장수군, 지원 사업 알림 서비스 실시

장수군이 각종 지원 사업에 대한 알림 서비스를 시작합니다.



남원시가 세계 1위 기업과 스마트팜 조성 협약을 맺었습니다.



장수군이 행정 지원 사업의 시행과 처리 현황을 안내하는 서비스를 시작합니다.



대상은 농업과 복지, 보건 등 군에서 처리하는 모든 지원 사업들로, 신청 홍보부터 접수, 처리 내용을 휴대전화 알림톡으로 안내합니다.



장수군은 또 각종 인·허가와 민원에 대해서도 처리 현황을 안내하기로 했습니다.



[최훈식/장수군수 : "그동안 군민들의 불편을 최소화하고 민원 처리의 투명성과 신속도를 높일 것으로 크게 기대합니다."]



남원시가 국내 첫 '소각장 폐열 활용 에코 에너지 스마트팜 복합 단지' 조성을 위해 스마트팜 세계 1위 기업과 업무 협약을 맺었습니다.



양측은 지형과 날씨, 수자원 등을 분석해 최적의 스마트팜 조성 방안을 마련할 계획입니다.



남원시는 대산면 농생명산업지구에 스마트팜 창업 단지와 가공·유통 시설, 복합 문화 공간 등을 조성 중입니다.



[김옥현/남원시 스마트농생명과장 : "스마트팜은 남원시 농업의 변화와 혁신을 이끌 핵심 사업으로 이번 업무 협력을 통해서 남원을 스마트 농업 대표 도시로 만들겠습니다."]



진안군이 지역 경제 활성화를 위해 고향에서 살아보기 참가자를 모집합니다.



대상은 진안 출신 출향민과 그 가족들로 오는 29일까지 접수하면 됩니다.



선정되면 귀농·귀촌 정보를 제공받고, 영농 체험과 탐방 등의 프로그램에 참여합니다.



