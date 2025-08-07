뉴스광장(전주)

[전북의 창] 장수군, 지원 사업 알림 서비스 실시

입력 2025.08.07 (07:47) 수정 2025.08.07 (09:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

유승민 체육회장 “올림픽은 감동, 유치에 최선”

유승민 체육회장 “올림픽은 감동, 유치에 최선”
전북 인구 173만 명대 깨져…전주 62만 명대로 줄어

전북 인구 173만 명대 깨져…전주 62만 명대로 줄어

다음
[앵커]

장수군이 각종 지원 사업에 대한 알림 서비스를 시작합니다.

남원시가 세계 1위 기업과 스마트팜 조성 협약을 맺었습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

장수군이 행정 지원 사업의 시행과 처리 현황을 안내하는 서비스를 시작합니다.

대상은 농업과 복지, 보건 등 군에서 처리하는 모든 지원 사업들로, 신청 홍보부터 접수, 처리 내용을 휴대전화 알림톡으로 안내합니다.

장수군은 또 각종 인·허가와 민원에 대해서도 처리 현황을 안내하기로 했습니다.

[최훈식/장수군수 : "그동안 군민들의 불편을 최소화하고 민원 처리의 투명성과 신속도를 높일 것으로 크게 기대합니다."]

남원시가 국내 첫 '소각장 폐열 활용 에코 에너지 스마트팜 복합 단지' 조성을 위해 스마트팜 세계 1위 기업과 업무 협약을 맺었습니다.

양측은 지형과 날씨, 수자원 등을 분석해 최적의 스마트팜 조성 방안을 마련할 계획입니다.

남원시는 대산면 농생명산업지구에 스마트팜 창업 단지와 가공·유통 시설, 복합 문화 공간 등을 조성 중입니다.

[김옥현/남원시 스마트농생명과장 : "스마트팜은 남원시 농업의 변화와 혁신을 이끌 핵심 사업으로 이번 업무 협력을 통해서 남원을 스마트 농업 대표 도시로 만들겠습니다."]

진안군이 지역 경제 활성화를 위해 고향에서 살아보기 참가자를 모집합니다.

대상은 진안 출신 출향민과 그 가족들로 오는 29일까지 접수하면 됩니다.

선정되면 귀농·귀촌 정보를 제공받고, 영농 체험과 탐방 등의 프로그램에 참여합니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:공재성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [전북의 창] 장수군, 지원 사업 알림 서비스 실시
    • 입력 2025-08-07 07:47:52
    • 수정2025-08-07 09:43:31
    뉴스광장(전주)
[앵커]

장수군이 각종 지원 사업에 대한 알림 서비스를 시작합니다.

남원시가 세계 1위 기업과 스마트팜 조성 협약을 맺었습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

장수군이 행정 지원 사업의 시행과 처리 현황을 안내하는 서비스를 시작합니다.

대상은 농업과 복지, 보건 등 군에서 처리하는 모든 지원 사업들로, 신청 홍보부터 접수, 처리 내용을 휴대전화 알림톡으로 안내합니다.

장수군은 또 각종 인·허가와 민원에 대해서도 처리 현황을 안내하기로 했습니다.

[최훈식/장수군수 : "그동안 군민들의 불편을 최소화하고 민원 처리의 투명성과 신속도를 높일 것으로 크게 기대합니다."]

남원시가 국내 첫 '소각장 폐열 활용 에코 에너지 스마트팜 복합 단지' 조성을 위해 스마트팜 세계 1위 기업과 업무 협약을 맺었습니다.

양측은 지형과 날씨, 수자원 등을 분석해 최적의 스마트팜 조성 방안을 마련할 계획입니다.

남원시는 대산면 농생명산업지구에 스마트팜 창업 단지와 가공·유통 시설, 복합 문화 공간 등을 조성 중입니다.

[김옥현/남원시 스마트농생명과장 : "스마트팜은 남원시 농업의 변화와 혁신을 이끌 핵심 사업으로 이번 업무 협력을 통해서 남원을 스마트 농업 대표 도시로 만들겠습니다."]

진안군이 지역 경제 활성화를 위해 고향에서 살아보기 참가자를 모집합니다.

대상은 진안 출신 출향민과 그 가족들로 오는 29일까지 접수하면 됩니다.

선정되면 귀농·귀촌 정보를 제공받고, 영농 체험과 탐방 등의 프로그램에 참여합니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:공재성
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…<br>김문수 안철수 장동혁 조경태

[속보] 국민의힘, 전당대회 본경선 진출자 발표…김문수 안철수 장동혁 조경태
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.