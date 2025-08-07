전북 인구 173만 명대 깨져…전주 62만 명대로 줄어
입력 2025.08.07 (07:48) 수정 2025.08.07 (09:44)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북 인구가 173만 명 선 아래로 떨어졌습니다.
행정안전부 통계를 보면, 지난달 말 기준 전북 주민등록 인구는 백72만 9천여 명으로, 한 해 전 같은 달보다 만 5천 명 넘게 줄었습니다.
전주시 인구는 62만 9천여 명으로, 1년 2개월 만에 63만 명 선이 무너졌습니다.
반면 완주군 인구는 10만 2백여 명을 기록하며, 증가세를 이어갔습니다.
행정안전부 통계를 보면, 지난달 말 기준 전북 주민등록 인구는 백72만 9천여 명으로, 한 해 전 같은 달보다 만 5천 명 넘게 줄었습니다.
전주시 인구는 62만 9천여 명으로, 1년 2개월 만에 63만 명 선이 무너졌습니다.
반면 완주군 인구는 10만 2백여 명을 기록하며, 증가세를 이어갔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북 인구 173만 명대 깨져…전주 62만 명대로 줄어
-
- 입력 2025-08-07 07:48:45
- 수정2025-08-07 09:44:06
전북 인구가 173만 명 선 아래로 떨어졌습니다.
행정안전부 통계를 보면, 지난달 말 기준 전북 주민등록 인구는 백72만 9천여 명으로, 한 해 전 같은 달보다 만 5천 명 넘게 줄었습니다.
전주시 인구는 62만 9천여 명으로, 1년 2개월 만에 63만 명 선이 무너졌습니다.
반면 완주군 인구는 10만 2백여 명을 기록하며, 증가세를 이어갔습니다.
행정안전부 통계를 보면, 지난달 말 기준 전북 주민등록 인구는 백72만 9천여 명으로, 한 해 전 같은 달보다 만 5천 명 넘게 줄었습니다.
전주시 인구는 62만 9천여 명으로, 1년 2개월 만에 63만 명 선이 무너졌습니다.
반면 완주군 인구는 10만 2백여 명을 기록하며, 증가세를 이어갔습니다.
-
-
안태성 기자 tsahn@kbs.co.kr안태성 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.