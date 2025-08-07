현대차, 7월 미국 판매량 14%↑…친환경차 선전

동영상 고정 취소

현대가가 지난달 미국 시장에서 호실적을 거뒀습니다.



현대차는 친환경 차량의 판매 호조에 힘입어 지난달 미국 시장에서 1년 전보다 14.4% 증가한 8만 6천 230대를 판매했다고 밝혔습니다.



하이브리드차는 48% 늘어난 2만 8천 7백여 대가 팔렸고, 전기차는 73%가량 증가한 8천 4백여 대가 판매됐습니다.



