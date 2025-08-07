“배달 음식 용기에 수소 저장 기술 개발”

동영상 고정 취소

유니스트는 에너지화학공학과 안광진 교수팀과 키스트, 포스텍 연구팀이 스티로폼 배달 음식 용기에 수소를 저장하고 운반할 수 있는 기술을 개발했다고 밝혔습니다.



연구진은 이번 기술을 "폐폴리스타이렌을 열분해해 액상 유기 수소 운반체로 전환하고, 저장된 수소를 고순도로 회수하는 시스템" 이라고 설명했습니다.



