울산시, 129억 원 들여 고정밀 전자지도 최신화
입력 2025.08.07 (08:09) 수정 2025.08.07 (09:22)
울산시가 국토교통부 공모사업에 3년 연속 선정돼 총 129억 원을 들여 전자지도를 최신화합니다.
이에 따라 하수관이나 가로등, 횡단보도 같은 세부 시설까지 담은 정밀 지도를 만들어 도시계획과 자율주행 등 다양한 분야에 활용할 계획입니다.
울산시는 또 도시 침수 예측과 기후위기 대응, 울산국제정원박람회 준비에도 쓰일 수 있는 기반이 될 것라고 밝혔습니다.
