울산항 선박 저속운항 참여율 76.4%…역대 최고

동영상 고정 취소

울산항을 드나 드는 선박들의 탄소배출 저감을 위한 선박저속운항 프로그램의 참여율이 지난해 역대 최고를 기록했습니다.



울산항만공사는 지난해 울산항 선박저속운항 프로그램 참여율이 2023년보다 23.3%P 증가한 76.4%를 기록해 관련 프로그램 시행 이후 가장 높았다고 밝혔습니다.



선박저속운항은 차량과 마찬가지로 선박의 저속 운항 때 온실가스와 미세먼지 배출이 크게 줄어드는 것으로 알려져 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!