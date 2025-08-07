울산항 선박 저속운항 참여율 76.4%…역대 최고
입력 2025.08.07 (08:09)
울산항을 드나 드는 선박들의 탄소배출 저감을 위한 선박저속운항 프로그램의 참여율이 지난해 역대 최고를 기록했습니다.
울산항만공사는 지난해 울산항 선박저속운항 프로그램 참여율이 2023년보다 23.3%P 증가한 76.4%를 기록해 관련 프로그램 시행 이후 가장 높았다고 밝혔습니다.
선박저속운항은 차량과 마찬가지로 선박의 저속 운항 때 온실가스와 미세먼지 배출이 크게 줄어드는 것으로 알려져 있습니다.
