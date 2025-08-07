항만공사, 자동차선박 급유 혜택 국내 첫 도입

동영상 고정 취소

울산항만공사가 울산항의 바이오 선박연료 보급 확대를 위해 국내 최초로 자동차선박 대상 급유 혜택제도를 도입합니다.



이에 따라 연말까지 울산항에서 바이오 선박연료를 급유하는 자동차선박을 대상으로 급유 1회당 500만~1,000만 원을 현금으로 지원합니다.



한편 울산항만공사는 6만t의 바이오 선박연료 공급을 목표로 국내외 자동차 선사들을 대상으로 적극적인 영업 활동을 하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!