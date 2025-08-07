항만공사, 자동차선박 급유 혜택 국내 첫 도입
입력 2025.08.07 (08:10) 수정 2025.08.07 (09:23)
울산항만공사가 울산항의 바이오 선박연료 보급 확대를 위해 국내 최초로 자동차선박 대상 급유 혜택제도를 도입합니다.
이에 따라 연말까지 울산항에서 바이오 선박연료를 급유하는 자동차선박을 대상으로 급유 1회당 500만~1,000만 원을 현금으로 지원합니다.
한편 울산항만공사는 6만t의 바이오 선박연료 공급을 목표로 국내외 자동차 선사들을 대상으로 적극적인 영업 활동을 하고 있습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr
