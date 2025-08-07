제주도, 정전 안내 문자 자체 기준 마련

동영상 고정 취소

지난 4일 밤 대규모 정전으로 제주시 동지역 3만여 가구가 큰 불편을 겪은 것과 관련해 제주도가 정전 대응 체계를 강화합니다.



제주도는 최근 한전 제주본부와 관계기관 회의를 갖고 실시간 정전 상황 공유 체계와 안내 문자 발송 기준에 대해 논의했습니다.



이를 통해 행정안전부 기준보다 강화된 제주지역 자체 기준이 마련되는 대로 정전 발생 시 재난안전문자를 발송해 도민에게 알릴 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!