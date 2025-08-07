디지털 관광증 ‘나우다’ 9월 발급…참여업체 저조

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

제주관광공사는 어제(6일) 제주웰컴센터에서 다음달 26일 정식 운영 예정인 디지털 관광증 '나우다' 시연회를 개최했습니다.



'나우다'는 근거리 무선 통신의 일종인 NFC 기반의 디지털 관광 증명서로, 제휴 관광사업체 할인에 더해 제주 방문 횟수 등에 따른 멤버십 등급별 혜택을 제공합니다.



한편, 이번 시연회에선 핵심 콘텐츠로 기대된 관광업체 자유이용권 '나우다 패스'가 보류된 점 등의 우려가 제기됐습니다.



