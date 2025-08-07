강원, 제6기 도민감사관 공개 모집

동영상 고정 취소

강원도가 이달 14일까지 '제6기 도민감사관' 최대 50명을 모집합니다.



이번 모집은 강원도 도민감사관 운영조례 개정에 따라, 공개 모집하는 첫 사례입니다.



지원 자격은 법률과 회계, 보건 등에 전문자격이 있거나 대학 조교수 이상, 자지단체에서 5급 이상 공무원을 지낸 사람 등입니다.



도민감사관은 올해 9월부터 3년동안 공익제보와 부패방지 정책 수립 등에 참여하게 됩니다.



