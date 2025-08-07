정책지원관 ‘허위 초과근무 의혹’…권익위 ‘조사’

동영상 고정 취소

[앵커]



강원도의회는 2022년부터 정책지원관 제도를 도입했습니다.



도의원들의 입법 활동을 돕는 전문가들인데요.



그런데, 지난해 행정사무감사에서 일부 지원관들의 근무 부실 논란이 제기됐습니다.



이번엔 국민권익위원회가 직접 조사에 나섰습니다.



이청초 기자입니다.



[리포트]



지난해 열린 강원도의회 행정사무감사입니다.



일부 정책지원관의 초과 근무가 도마 위에 올랐습니다.



야간이나 새벽, 휴일 초과 근무를 허위로 올렸다는 의혹이 나온 겁니다.



[이지영/강원도의원/지난해 11월 : "초과근무수당 부당 수령 의혹이 발견됐습니다. 초과근무 기록만 남기고 술을 마시는 등의 근무 태만 의혹이 제기되었는데."]



한 정책지원관의 지난해 6월 출퇴근 기록입니다.



전날 자정쯤 퇴근하고, 10여 분 뒤인 이튿날 새벽 0시 2분에 출근합니다.



그날 퇴근은 다시 자정쯤에야 합니다.



다음날도 비슷합니다.



하지만 컴퓨터 접속 기록은 다릅니다.



새벽 출근을 했다는 시간에 오히려 컴퓨터 접속이 중단됐습니다.



또 다른 정책지원관은 대체로 새벽 5시 전후 출근하지만, 컴퓨터 접속은 오전 9시쯤 제대로 시작됩니다.



비는 시간에 개인 용무를 본 건 아닌지 의심되는 대목입니다.



이들은 이런 방식으로 한 달 평균 70시간 이상 초과 근무를 했다고 기록됐습니다.



이들이 1년 동안 받은 초과근무수당만 각각 천만 원 안팎에 달했습니다.



[지도영/강원도의회 정책지원관 : "식사하러 가는 동안에 일을 못했겠죠. 그런데 그 이전, 이후 저는 상관없이 제가 할 일을 똑바로 했다고 생각을 합니다."]



행감 이후, 도의회 내부 점검과 강원도 감사위원회의 감사가 잇따랐습니다.



하지만, 도의회 '제출 자료만으로는 입증이 어렵다'는 결론이 났습니다.



결국, 국민권익위원회까지 나섰습니다.



이를 위해, 권익위 조사관이 강원도청을 방문했습니다.



관건은 초과근무 수당 부당 수령 입증 여붑니다.



[홍형득/강원대학교 행정학과 교수 : "지방의회는 독립기관이기 때문에, 상위 기관의 어떤 감독 부재 문제가 있을 수 있고요. 내부 견제 기능의 약화도 (있습니다.)"]



최근 경기도의회에서도 똑같은 일이 반복되면서, 지방의회 관리감독 기능을 강화해야한다는 지적이 나오고 있습니다.



KBS 뉴스 이청초입니다.



촬영기자:고명기



