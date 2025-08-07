“강원연구원 특혜성 인사”…“기준에 따른 승진”

동영상 고정 취소

현진권 강원연구원장이 임기 종료를 한 달 남짓 앞두고 특혜성 인사를 냈다는 주장이 제기됐습니다.



강원평화경제연구소는 강원연구원의 이달(8월) 1일 자 승진자 8명 가운데 4명이 소급 승진이나 채용 비위 의혹 등을 받았던 부적격 인사라고 주장했습니다.



강평연은 이에 따라, 강원연구원에 대한 감사와 진상조사 등을 실시하라고 강원도와 도의회에 촉구했습니다.



강원연구원은 이에 대해 연구원의 평가 기준에 따른 인사라며, 특혜 의혹은 말이 안된다고 반박했습니다.



